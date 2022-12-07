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В Санкт-Петербурге пресечена деятельность нелегальной сети сбыта сильнодействующих веществ

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В Санкт-Петербурге пресечена деятельность нелегальной сети сбыта сильнодействующих веществ
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Запрещенные вещества злоумышленники закупали в аптеках Москвы

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с полицией Невского района Северной столицы задержали шестерых участников организованной группы, занимавшихся нелегальным сбытом сильнодействующих веществ в различных районах города.

Как выяснили стражи правопорядка, лидерами криминального бизнеса являлись двое братьев 39 и 42 лет из Краснодарского края. Их сообщниками выступали 45-летний оптовый сбытчик и трое розничных закладчиков в возрасте 41, 43 и 45 лет.

Злоумышленники приобретали сильнодействующие препараты в московских аптеках по поддельным рецептурным бланкам, происхождение которых в настоящее время устанавливается. После они перевозили товар в Санкт-Петербург для дальнейшего распространения через тайники-закладки.

В ходе обысков по местам проживания участников группы полицейские изъяли около 1,5 тысяч флаконов и 1000 таблеток «Тропикамида», 15 коробок и 168 капсул «Прегабалина», а также электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны, банковские карты, блокноты с записями о вырученных денежных средствах от продажи указанных препаратов.

В отношении участников наркосети возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.

Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

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