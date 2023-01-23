Вучич заявил о готовности подать в отставку с должности руководителя партии

Сербский президент Вучич сделал заявление, что готов подать в отставку с должности руководителя сербской прогрессивной партии. Это одна из основных политических партий законодательного органа государства. О заявлении Вучича сообщил руководитель исполнительного комитета политической организации Глишич.

Он отметил, что, если президент выполнит такое решение, то это не означает, что он должен будет подать в отставку и с должности политического руководителя сербского государства.

Глишич также выразил мнение, что в таком случае в ближайшее время будет сворачиваться и деятельность сербской прогрессивной партии и что она перестанет оказывать заметное влияние на политические решения и ситуацию.

«Если президент Вучич останется при своем мнении подать в отставку, думаю, это конец для СПП, конец карьеры СПП на политической сцене Сербии, а после этого последует наихудший сценарий, о котором я не хочу даже думать», – заявил Глишич.