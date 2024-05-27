Назван лучший камерофон на данный момент — и это не iPhone или Google Pixel

TechRadar представила рейтинг смартфонов с лучшими камерами за май 2024 года. Лидером в данном рейтинге стал Samsung Galaxy S24 Ultra с четырьмя задними камерами (200, 12, 10, 50 Мп). Этот гаджет отлично снимает в любых условиях. Он записывает видео на высоком уровне.

iPhone 15 Pro Max с тройной камерой был признан лучшим от Apple, особенно за видеосъемку. Третье место досталось Google Pixel 8 Pro благодаря своим великолепным камерам и ИИ-функциям. Для тех, кто ищет отличное качество за меньшие деньги, рекомендован Google Pixel 8a.

iPhone 15 занял пятую позицию, Google Pixel 8 стал золотой серединой между моделями 8a и 8 Pro. OnePlus 12 - лучший для портретной съемки, он замкнул топ.