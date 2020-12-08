Ученые: редактирование ДНК эмбрионов защитит от будущих пандемий

Вчера, 23:50

Александр Зуев

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Ученые: редактирование ДНК эмбрионов защитит от будущих пандемий

Когда в голливудских фильмах рассказывается о генетическом редактирования на уровне зародыша, то нам это кажется фантастикой. Но сегодня идея о биомолекулярном методе, который может менять ДНК сперматозоидов, яйцеклеток или эмбрионов, становится реальной. 

В чем заключается этот метод? Удаление  гена, вызывающего какое-то заболевание, защитит от его развития даже следующее поколение. Этот метод вызывает споры. Ведь невозможно с полной уверенностью спрогнозировать вектор развития «отредактированного» ребенка. Как показала пандемия коронавируса, болезни могут нанести серьезный ущерб всему человечеству. Поэтому стоит подумать о радикальном решении.

В настоящее время метод уже является рабочим. Для исследования берутся нежизнеспособные эмбрионы. В 2018 году китайский ученый Хе Янкуй рассказал о рождении первого ребенка с отредактированным геномом. Это заявление  вызвало шок в научной среде.

Редактирование генома зародышевой линии человека было выполнено с использованием разработки CRISPR, получившей Нобелевскую премию. Эти молекулярные ножницы способны раскрывать геном, меняя его в определенном месте. 

С помощью этой технология можно будет отключать коронавирусы путем шифрования их генетического кода. Посредством использования CRISPR можно редактировать и геном человека. Для получения результата следует провести манипуляцию с Т-клетками, которые играют важную роль в иммунном ответе организма

Эксперты отмечают, что изменения климата могут привести к стремительному распространению множества вирусов, которые могут быть опаснее COVID-19. Но в этом случае генетики, научившиеся редактировать гены и отключать вирусы, способны исправить дефектный ген серповидно-клеточной анемии. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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