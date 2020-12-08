Генетики заявили, что Йети является гибридом человека и неизвестного существа

Загадка Йети не дает покоя исследователям из разных стран. Эти таинственные существа волнуют воображение писателей-фантастов и ученых. На протяжении многих десятилетий люди рассказывают страшные истории о встречах с человекообразным существом огромного роста, которое рыщет по заснеженным горным просторам Гималаев. О Йети впервые заговорили в начале 50-х, когда появились очевидцы, утверждавшие, что повстречались с существом ужасающего вида в Гималайских горах.

За все время изучения Йети было проведено множество экспедиций, в ходе которых ученые пытались выяснить побольше сведений об этих существах.

Недавно американские специалисты заявили о том, что они, наконец-то, смогли раскрыть загадку Йети. Исследователи установили, что Йети - это гибрид человека и неизвестного науке существа.

Сотрудники техасской лаборатории изучили образцы, собранные в Канаде и США: кровь, слюну, волосы и кожу Йети - и получили результаты, исходя из которых можно понять, что это загадочное существо является гибридом человека и мифической особи, которая ранее не была известная науке. Ученые подозревают, что эта особь ближе к приматам. Специалисты отмечают, что гибридизация могла произойти около 15 тыс. лет назад.

Эксперты Санкт-Петербурга и американского штата Айдахо представили свою гипотезу происхождения так называемого снежного человека. Для выдвижение своей версии им пришлось провести анализ образцов шерсти, найденных в Азасской пещере на Кузбассе. Предположительно, они принадлежат Йети. Исследователи были удивлены результатами анализа. Тесты показали, что шерсть принадлежит не примату, но и не человеку. Геном человека в изученном материале присутствовал не более чем на 1%. А исследование останков существа, обнаруженных в Тибете и Непале, показало, что они принадлежат особи, родственником которой являются медведи.

Источник: Информационное агентство «Informing»