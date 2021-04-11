В Петербурге очевидцы заметили эшелоны с танками

Сегодня, 21:00

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В Петербурге очевидцы заметили эшелоны с танками

Очевидцы заметили десятки танков на юго-западе Петербурга, пишет Фонтанка.

В соцсетях жители Санкт-Петербурга стали активно публиковать снимки, на которых запечатлены эшелоны с танками. Очевидцы сообщают, что 11 апреля на железной дороге они были замечены в районе муниципального образования «Ульянка» и двигались в неизвестном направлении. 

В пресс-службе ЗВО на журналистский запрос сообщили, что техника перемещалась в рамках контрольной проверки Вооруженных сил РФ после зимнего периода обучения, что стартовало во всех военных округах с подачи главы военного ведомства Сергея Шойгу.

В комментариях люди, как обычно, делились шутками и версиями.

«Враг в Ульянку не пройдет!» — пошутил один из пользователей.

Кто-то отметил, что в Стрельне работает 61-й бронетанковый завод, поэтому в эшелоне тяжелой бронетехники нет ничего удивительного.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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