В торговых сетях Петербурга семь из десяти образцов пастеризованного молока не соответствуют ГОСТу

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В торговых сетях Петербурга семь из десяти образцов пастеризованного молока не соответствуют ГОСТу
Санкт-Петербург

7 из 10 образцов молока, реализуемого в Петербурге, не соответствует ГОСТу.

Об этом рассказали в «Общественном контроле», добавив, что исследование образцов молока проведено на базе испытательной лаборатории Росстандарта.

Были выявлены нарушения в маркировке, составе, а также в содержании в продукции жира и белка. То есть, многие образцы оказались разбавленными. Они содержали меньше белка и жира, даже с учетом добавленных жиров немолочного происхождения.

Не соответствия в процентовке жирности и содержании сухого обезжиренного состава выявили в таких образцах как молоко «Сметанин» 2,5 %; молоко «Торжок. Молочное царство» 3,2 %; молоко «О’Кей» 2,5 %; молоко «Васильково поле» 3,2 %; молоко «Кривское» 3,2 %; молоко «Отборное» 3,5 %. Растительный жир в большом количестве выявили в молоке «Мещерские Росы» 3,2 %.

Прошли проверку по ГОСТу молоко «Пискаревское» 2,5 % компании Пискаревский молзавод; молоко «Зеленая линия» 3,2%; молоко «Зеленая линия» 2,5%, производителями которого является Племенной завод «Красноозерное» и АО «Лактис».

Комментируя результаты исследования, эксперты отмечают, что добавляемые производителями трансжиры плохо влияют на здоровье. Они во многих странах запрещены законодательно, так как могут провоцировать серьезные проблемы со здоровьем.  Но, к сожалению, в России они используются и зачастую производители это даже не указывают на этикетке.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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