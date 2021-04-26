В Петербурге стартует поквартирная вакцинация от COVID-19

В Санкт-Петербурге начинается вакцинация против коронавируса. Теперь жителей Северной столицы будут массово прививать по месту жительства.

Такое разрешение выдано Управлением Роспотребнадзора по Петербургу. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.

Правда, пока это касается только маломобильных групп населения. Пройти курс вакцинации, не выходя из дома, получили возможность те, кто имеют право на социальное обслуживание на дому. Но другим петербуржцам пообещали, что в будущем такая возможность появится у всех желающих.

В планах администрации, провести вакцинацию не менее 1,2 млн петербуржцев до конца лета 2021 года. Если вакцинация пройдет по плану, это позволит избежать в городе на Неве третьей волны коронавируса.

Правда, темпы вакцинации, ранее активно набирающие обороты, демонстрируют отрицательную динамику уже вторую неделю.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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