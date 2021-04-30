Губернатор Петербурга пообещал провести Парад Победы, День города, «Алые паруса» и концерт к «Евро-2020»

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Губернатор Петербурга пообещал провести Парад Победы, День города, «Алые паруса» и концерт к «Евро-2020»
Санкт-Петербург
Губернатор Петербурга Александр Беглов

В Петербурге, несмотря на пандемию, пройдут все праздники. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78, передает Фонтанка. Поэтому в летний период Северная столица будет проводит ПМЭФ, футбольные матчи. Также не отменят празднование Дня города. Состоится также праздник для выпускников «Алые паруса». А уже мае в Петербурге пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня Победы.

«Мы все проведем, но главное соблюдать правила Роспотребнадзора, а еще лучше привиться, чтобы стать участниками мероприятий», — подчеркнул губернатор.

По его словам, решено организовать три фан-зоны во время проведения Евро-2020. Будет проходить и концерт для болельщиков. Гости чемпионата должны будут обязательно предоставить отрицательный тест на коронавирус. Это же правило будет действовать и на Международном экономическом форуме.

Напомним, в Петербурге будут проходить матчи группового этапа с участием сборных России, Финляндии и Бельгии,  также УЕФА сообщил о переносе в Петербург матчи группового этапа Польши, Швеции и Словакии. Также Северная столица примет четвертьфинальный матч. В дни проведения футбольных матчей в городе будет действовать ограничения для транспорта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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