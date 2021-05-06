Стало известно, когда в Петербурге завершат отопительный сезон

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Стало известно, когда в Петербурге завершат отопительный сезон
Санкт-Петербург

В квартиры жителей Северной столицы все еще поступает тепло. На дворе май, но отопительный сезон еще не завершен.

Петербуржцы интересуются, как долго будет продолжаться подача тепла в жилой фонд и социальные объекты. Однако энергетики ссылаются на погоду. Тут именно она диктует условия.

Пока в городе на Неве холодно, и энергетики не могут лишить петербуржцев тепла. Когда достаточно потеплеет, квартиры будут подтапливать периодически, отключая отопление постепенно.

По принятым нормам, отопительный сезон окончательно закрывают, когда среднесуточная температура воздуха составит +8 градусов и будет сохраняться такой в течение 5 дней подряд.

Отметим, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура воздуха составить +7... +9 градусов в дневные часы, ночами холоднее. Так что пока теплые батареи очень кстати.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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