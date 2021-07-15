Вирусолог Жолобак: Вакцинация вызывает более тяжелое течения коронавируса

Кандидат биологических наук, вирусолог, микробиолог Надежда Жолобак рассказала о некоторых особенностях вакцинации. По ее словам, вакцинация не защищает от измененных вариантов коронавируса. Ко всему, она провоцирует более тяжелое течение заболевания.

Врач отметила, что вакцину вводят внутримышечно, что не является естественным путем попадания вируса в организм, так как инфекция проникает через слизистые. Поэтому активация иммунитета происходит неестественным путем.

Введение антигена в мышцу может привести к шоковому состоянию иммунной системы, что чревато гиперактивацией и способствует развитию онкопатологии, сказала вирусолог. При этом она подчеркнула, что речь идет не только о вакцине против коронавируса. Вообще любая вакцина это стресс для иммунной системы, заметила доктор.

«И если мы запускаем формирование антител на ту инфекцию, которая должна реализовываться и уходить на уровне слизистых, а мы активируем антитела, и эти антитела узко направленные, то есть против какого-то одного возбудителя, а организм контактирует с изменившимся возбудителем, то ему перестраиваться достаточно сложно», - объяснила врач.

Таким образом, вирус начинает производить те антитела, на которые был настроен ранее. Эти антитела не нейтрализуют вирус, который остается опасным агентом, а связываются с ним, пишет Южный Федеральный .

Покрытый антителами вирус сигнализирует клеткам, чтобы они его захватили и переварили, пояснила Жолобак. Но клетки переваривают нейтрализованный вирус, а в сложившейся ситуации это покрытый антителами активный вирус. Выходит, что с помощью вакцинации человек способствует попаданию вируса внутрь клетки. Иными словами, после вакцинации в организме идет тяжелый инфекционный процесс, когда организм контактирует со следующим штаммом патогена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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