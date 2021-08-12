Роспотребнадзор Петербурга объявил все городские водоемы опасными для купания

В Петербурге нет безопасных пляжей. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, которые исследовали по микробиологическим показателям пробы воды.

Еще неделю назад Верхнее Суздальское озеро, расположенное недалеко от станции метро «Озерки», считалось официально разрешенным. По данным ведомства, из всех 24 городских водоемов были взяты пробы, всего — 288. Их проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Ни один результат снова не устроил специалистов: в водоемах качество воды не соответствует гигиеническим нормативам. Плавать не рекомендуется в Финском заливе (пляжи «Ласковый», «Сестрорецкий», «Кронштадтский», «Золотой», «Дюны»), реке Ижоре, всех трех Суздальских озерах, озере Разлив и других водоемах. В противном случае это может привести к заражению острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями.

По сути, все водные акватории города не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Выходит, что за все лето в Северной столице больше не нашлось безопасных мест для купания. Вместе с тем в Ленинградской области разрешено купаться в 14 водоемах в девяти районах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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