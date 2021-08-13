В Петербурге до 15 августа должны вакцинировать 80% таксистов

С 15 октября в Петербурге из-за коронавируса ограничат работу такси. Осуществлять перевозки смогут только те компании, которые успели вакцинировать более 80% сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Таксомоторным компаниям уже направили письма с предупреждениями. Вакцинацию таксистов возьмет под свой контроль комитет по транспорту. Агрегаторы такси, такие как «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Таксовичкоф» и другие, поддержали эту идею и уже организовывают пункты вакцинации на своих площадках. Они также будут проходить эту процедуру в районных поликлиниках.

Вакцинация проводится в автобусных, трамвайных и троллейбусных парках, а также метро. Известно, что в Петербург доставлена еще одна партия вакцины «Спутник Лайт», которой хотят вакцинировать трудовых мигрантов. Для них подготовлено 41400 доз препарата.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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