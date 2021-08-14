В Санкт-Петербурге призвали оценить вклад ограничений в рост смертности

Директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев заявил, что ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса могли повлиять на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает «Красная весна».

Так, к факторам риска развития болезней сердца относится неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и употребление алкоголя. Эксперт подчеркнул, что в связи с внедрением удаленной работы, закрытием парков и общественных мест, эти факторы риска усилились.

«У многих людей чаще стала наблюдаться гиподинамия. Кроме того, в 2020 году потребление алкоголя выросло на 17%», - подчеркнул Ануфриев.

Другим фактором стал человеческий страх. По этой причине люди с явными симптомами боялись пойти в поликлинику или сосудистый центр, так как там можно было заразиться коронавирусом. Соответственно, многие пациенты в группе риска не сдавали необходимые анализы и не наблюдались у врачей.

«Повысилась смертность от инфаркта миокарда. Больничная летальность от него превысила плановые показатели на целых 22%. На 26% выросла смертность в стационаре от острого нарушения мозгового кровообращения», - уведомил медик.

Также рост смертности Ануфриев связывает и с неразберихой, возникшей в системе здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. В итоге все медики и организации сконцентрировались на пациентах с вирусом и забыли об остальных опасных недугах. К людям с приступами очень долго ехали скорые, так как посещали граждан с температурой.

По словам эксперта, рост летальности не замедлится, так как проблемы 2020-21 годов будут иметь отложенные последствия.

«Система здравоохранения России изношена. Она давно нуждалась в обновлении и новых компетентных управленцах», - резюмировал Ануфриев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей