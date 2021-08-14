В Санкт-Петербурге призвали оценить вклад ограничений в рост смертности

Image 16+
В Санкт-Петербурге призвали оценить вклад ограничений в рост смертности
Санкт-Петербург
Директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев

Директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев заявил, что ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса могли повлиять на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает «Красная весна».

Так, к факторам риска развития болезней сердца относится неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и употребление алкоголя. Эксперт подчеркнул, что в связи с внедрением удаленной работы, закрытием парков и общественных мест, эти факторы риска усилились.

«У многих людей чаще стала наблюдаться гиподинамия. Кроме того, в 2020 году потребление алкоголя выросло на 17%», - подчеркнул Ануфриев.

Другим фактором стал человеческий страх. По этой причине люди с явными симптомами боялись пойти в поликлинику или сосудистый центр, так как там можно было заразиться коронавирусом. Соответственно, многие пациенты в группе риска не сдавали необходимые анализы и не наблюдались у врачей.

«Повысилась смертность от инфаркта миокарда. Больничная летальность от него превысила плановые показатели на целых 22%. На 26% выросла смертность в стационаре от острого нарушения мозгового кровообращения», - уведомил медик.

Также рост смертности Ануфриев связывает и с неразберихой, возникшей в системе здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. В итоге все медики и организации сконцентрировались на пациентах с вирусом и забыли об остальных опасных недугах. К людям с приступами очень долго ехали скорые, так как посещали граждан с температурой.

По словам эксперта, рост летальности не замедлится, так как проблемы 2020-21 годов будут иметь отложенные последствия.

«Система здравоохранения России изношена. Она давно нуждалась в обновлении и новых компетентных управленцах», - резюмировал Ануфриев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ситуация с Апраксиным двором дошла до президента России

Сегодня, 12:10

В Санкт-Петербурге призвали оценить вклад ограничений в рост смертности

Сегодня, 10:15

В Петербурге до 15 августа должны вакцинировать 80% таксистов

Вчера, 16:05

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»

Вчера, 12:20

Сразу две петербургские школы получили статус федеральных инновационных площадок

Вчера, 11:23

Беглов добился своего и не пустил «Родину» на выборы

12-08-2021, 20:05

Роспотребнадзор Петербурга объявил все городские водоемы опасными для купания

12-08-2021, 18:45

750 спортсменов проплыли вокруг Петропавловской крепости

12-08-2021, 11:29

Петербуржцы могут записаться на вакцинацию через социальную сеть ВКонтакте

11-08-2021, 15:42

Ученый-социолог Максим Шугалей допущен к предвыборной борьбе за кресло в ЗакСе

11-08-2021, 12:50

«Воз и ныне там»: ЦИК отреагировал на обращение Булановой по ситуации на выборах в Заксобрание

9-08-2021, 20:00

Участники слета поисковых отрядов нашли останки воинов Красной армии

9-08-2021, 15:12

Любые меры поддержки нужны – актер Иван Краско одобрил инициативу о «ленинградской надбавке»

9-08-2021, 14:25

В Приморском районе Санкт-Петербурга открылась новая поликлиника

9-08-2021, 07:00

«Она знает, чего хочет»: актеры высказались об инициативах Булановой

8-08-2021, 16:10

Спорткомплекс на Яхтенной улице Санкт-Петербурга будет достроен в следующем году

7-08-2021, 15:59

Возможность введения родконтроля за качеством соцпитания обсудят на форуме в Саранске

6-08-2021, 21:30

Шугалей идет впереди Беглова: стали известны результаты соцопросов

6-08-2021, 16:30

Журавлев: “Чем плакаты партии «Родина» так напугали чиновников?”

5-08-2021, 19:30

Неофициальный гимн города: Синглу Булановой «Питер» исполняется 2 года

5-08-2021, 12:30

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации
  • 12-08-2021, 11:45

Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации

Терапевт из Москвы Елена Столповская сообщила, что летняя вспышка коронавируса завершена, но заболевшие еще есть, хотя их количество заметно

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19
  • Вчера, 11:10

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что вакцинация не сможет остановить четвертую волну коронавируса. Поэтому, на

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»
  • Вчера, 12:20

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»

В минувшем году Петербург отличился рекордным ростом смертности. Коронавирус в этом, конечно, сыграл не последнюю роль, но свою лепту внесли и

Министр Шойгу заявил, что ему посчастливилось работать с осужденными за геноцид
  • 12-08-2021, 08:15

Министр Шойгу заявил, что ему посчастливилось работать с осужденными за геноцид

О работе с бывшими лидерами Югославии, осужденными за геноцид, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил на молодежном форуме

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом
  • 12-08-2021, 17:35

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом

Сало - традиционная закуска и один из самых популярных продуктов для многих россиян. Сало полностью состоит из триглицеридов - насыщенных жирных

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России
  • Вчера, 09:35

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России, которая способна предпринять попытку «заблокировать» политические инициативы

Новости партнеров
Новости партнеров
Экс-глава Минздрава: Израиль перешел от нулевой смертности к почти катастрофе
  • 12-08-2021, 00:55

Экс-глава Минздрава: Израиль перешел от нулевой смертности к почти катастрофе

Экс-глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн обратил внимание на то, что страна находится на грани катастрофы с точки зрения заболеваемости

Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna
  • 12-08-2021, 12:05

Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna

Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) изучает, могут ли вакцины Pfizer и Moderna вызывать заболевания почек и кожную аллергическую

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19
  • Вчера, 08:35

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19

О том, почему пациенты при COVID-19 пациентам назначают разные лекарства, рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет
  • Сегодня, 14:50

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

В Исландии, несмотря на вакцинацию свыше 90% взрослого населения, снова начало расти число случаев заражения коронавирусом. После того как в течении