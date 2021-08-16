В Петербурге хозяев опасных пород собак предложили обязать платить страховку

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В Петербурге хозяев опасных пород собак предложили обязать платить страховку
Санкт-Петербург

Депутаты Заксобрания Петербурга 18 августа рассмотрят законодательную инициативу о введении обязательной страховки для владельцев опасных пород собак.

Данная законодательная инициатива предполагает введение страхования по принципу ОСАГО. Ее разработали депутаты Юрий Бочков и Денис Четырбок. Она зарегистрирована под названием «О внесении изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Если она будет одобрена, то далее ее направят в Госдуму, для принятия в качестве федерального закона.

В законопроекте идет речь о страховании ответственности за возможное причинение вреда здоровью и ущерба имуществу по принципу существующего ОСАГО. Если владелец потенциально опасной собаки откажется оформлять страховку, то ему будет запрещен выгул собак за пределами принадлежащей владельцу животного огороженной территории.

Перечень потенциально опасных собак утвержден постановлением правительства России от 29 июля 2019 года. В него включены такие породы как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ и гибриды волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и метисы всех вышеуказанных пород.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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