В Петербурге за неделю выявили больше 1000 пневмоний: на КТ сотни привитых

За неделю в Петербурге выявили более 1 тыс. вирусных пневмоний.

Об этом свидетельствует статистика, которую 16 августа опубликовал сортировочный COVID-центр Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), передает Фонтанка .

В статистике указано, что с 9 по 15 августа включительно в КТ COVID-центрах МИБС исследования прошли 1 796 человек, и у 1 059 из них выявили вирусную пневмонию. Стоит отметить, что в числе обратившихся за медицинской помощью оказалось 302 привитых, из которых 83 получили только первый компонент вакцины.

Отметим, в Петербурге две недели назад был зафиксирован рекордный показатель по числу вирусных пневмоний. Тогда за неделю выявили около 2,5 тыс. случаев этого заболевания.

Напомним, с начала пандемии коронавируса Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) выполняет КТ для пациентов с ковидом или подозрением на ковид в своих поликлиниках на 6-й Советской и на улице Есенина. По результатам диагностики принимается решение о госпитализации пациента.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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