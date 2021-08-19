Каждый третий работник сферы услуг в Петербурге отказался от вакцинации против COVID-19

Сотрудники петербургской сферы услуг не прошли необходимый барьер по вакцинации для возможности продолжать работать в данной отрасли — почти каждый третий сотрудник выразил желание отказаться от вакцинации. Эксперты прогнозируют, что в результате данной тенденции целевой показатель в 80% привитых сотрудников не будет достигнут к 1 октября, передает «Фонтанка.Ру».

Согласно постановлению Минздрава, 80% сотрудников сферы услуг должны быть обязательно привиты от коронавируса к 1 октября, чтобы иметь возможность продолжать работать на своих рабочих местах.

Показатель в 20% отведен для тех сотрудников, которые имеют официальные медотводы против прививки, заверенные документом с подписью врача. Однако исходя из проведенного соцопроса, 35% работников сферы услуг в Санкт-Петербурге отказываются от вакцинации без объяснения причин — при этом 29% респондентов указали, что готовы сделать прививку только в случае угрозы увольнения.

Указывается, что в опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 жителей Санкт-Петербурга, а сбор данных был проведен в удаленном формате с 13 по 17 августа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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