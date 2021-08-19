В Петербурге проверили, как «Спутник V» на самом деле защищает от коронавируса COVID-19

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В Петербурге проверили, как «Спутник V» на самом деле защищает от коронавируса COVID-19
Санкт-Петербург

Петербургские специалисты определили реальную эффективность отечественного препарата от коронавируса «Спутник V». Ученые выявили, что в случае полной вакцинации данным препаратом, эффективность составляет порядка 81%, передает «РБК».

В ходе независимого исследования эксперты из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), Первого меда и Тарусской больницы определили фактическую эффективность препарата «Спутник V». Согласно выявленным данным, шансы тяжелого течения ковида снижаются почти в 5 раз — при условии прохождения полного цикла вакцинации данным препаратом. При этом сама эффективность была определена на отметке 81% — ученые указали, что такой показатель говорит о снижении риска симптоматического течения ковида. Известно, что среди исследуемых анамнезов пациентов, которые имели поражение легких более 75%, не было ни одного вакцинированного человека. 

«Мы собрали информацию о 13 894 пациентах, которые были инфицированы ковидом. Мы увидели, что, даже если вакцина не защитила от инфицирования, она защитит от поражения легких любой тяжести и дыхательной недостаточности. Это является сильнейшим аргументом для тех, кто еще сомневается в эффективности вакцинации», - прокомментировал соавтор исследования Артемий Охотин. 

Кардиолог добавил, что все данные были получены их независимого источника и в самом исследовании были проанализированы достоверные факты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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