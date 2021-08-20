Главврач Абдин заявил, что в начале октября коронавирус в Петербурге «начнет новую жатву»

Третья волна коронавируса для Петербурга обернулась колоссальными потерями. Пока работники готовят ковид-статистику по итогам лета, медики уже готовятся к четвертой. В том, что она будет, уже почти никто не сомневается. При этом, когда и как будет развиваться впредь пандемия, сказать довольно сложно.

Специалисты указывают, что в условиях отсутствия информации делать прогнозы - дело неблагодарное, ибо врачи - не астрологи.

«Мы не знаем, сколько людей еще не переболело. Чтобы эпидемия продолжалась и пришла новая волна, необходимо достаточное количество людей, которые могут заболеть, в том числе заболеть тяжело. Но мы не знаем, сколько их», - говорит онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге Антон Барчук.

Он добавил, что ситуация будет зависеть и от того, появятся ли новые штаммы, насколько эффективно они смогут обходить защиту. Темпы вакцинации также сыграют свою роль. Так, в некоторой степени то, что много петербуржцев привилось, повлияло на то, что третья ковид-волна пошла на спад. А новая если будет, то осенью, на фоне участившихся контактов.

«Любая эпидемия развивается на фоне контактов людей. Очевидно, что число контактов увеличится в сентябре, когда все пойдут на учебу и на работу», - отметил Барчук в беседе с изданием «Доктор Питер» .

Главврач клиники «Евромед», основатель сети медицинских центров «ПОЛИС» и член Медицинского совета при губернаторе Петербурга Александр Абдин в этом солидарен со своим коллегой.

Он уверен, что следующий подъем заболеваемости в Северной столице стоит ожидать к концу сентября либо к началу октября. Эта новая волна грозит принести множество проблем именно непривитым горожанам. Поэтому сейчас, пока время еще есть, стоило бы привиться.

По его словам, на текущий момент эпидемиологический процесс моделируется с помощью вакцинации, поэтому увидеть естественное его течение уже не получится.

Поэтому эффективна только вакцинация, ибо такие методы, как самоизоляция и другие ограничения, уже не будут особенно эффективными.

«Спрятаться в домике, кто досидит до четвертой волны, не удастся. Либо все вакцинируются, либо переболеют... Когда люди снова соберутся 1 сентября на линейках, вернутся в город из отпусков и с дач, для вируса наступит новая «жатва», - считает Аблин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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