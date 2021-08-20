Главврач Абдин заявил, что в начале октября коронавирус в Петербурге «начнет новую жатву»

Image 16+
Главврач Абдин заявил, что в начале октября коронавирус в Петербурге «начнет новую жатву»
Санкт-Петербург

Третья волна коронавируса для Петербурга обернулась колоссальными потерями. Пока работники готовят ковид-статистику по итогам лета, медики уже готовятся к четвертой. В том, что она будет, уже почти никто не сомневается. При этом, когда и как будет развиваться впредь пандемия, сказать довольно сложно.

Специалисты указывают, что в условиях отсутствия информации делать прогнозы - дело неблагодарное, ибо врачи - не астрологи.

«Мы не знаем, сколько людей еще не переболело. Чтобы эпидемия продолжалась и пришла новая волна, необходимо достаточное количество людей, которые могут заболеть, в том числе заболеть тяжело. Но мы не знаем, сколько их», - говорит онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге Антон Барчук.

Он добавил, что ситуация будет зависеть и от того, появятся ли новые штаммы, насколько эффективно они смогут обходить защиту. Темпы вакцинации также сыграют свою роль. Так, в некоторой степени то, что много петербуржцев привилось, повлияло на то, что третья ковид-волна пошла на спад. А новая если будет, то осенью, на фоне участившихся контактов.

«Любая эпидемия развивается на фоне контактов людей. Очевидно, что число контактов увеличится в сентябре, когда все пойдут на учебу и на работу», - отметил Барчук в беседе с изданием «Доктор Питер».

Главврач клиники «Евромед», основатель сети медицинских центров «ПОЛИС» и член Медицинского совета при губернаторе Петербурга Александр Абдин в этом солидарен со своим коллегой.

Он уверен, что следующий подъем заболеваемости в Северной столице стоит ожидать к концу сентября либо к началу октября. Эта новая волна грозит принести множество проблем именно непривитым горожанам. Поэтому сейчас, пока время еще есть, стоило бы привиться.

По его словам, на текущий момент эпидемиологический процесс моделируется с помощью вакцинации, поэтому увидеть естественное его течение уже не получится.

Поэтому эффективна только вакцинация, ибо такие методы, как самоизоляция и другие ограничения, уже не будут особенно эффективными.

«Спрятаться в домике, кто досидит до четвертой волны, не удастся. Либо все вакцинируются, либо переболеют... Когда люди снова соберутся 1 сентября на линейках, вернутся в город из отпусков и с дач, для вируса наступит новая «жатва», - считает Аблин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Главврач Абдин заявил, что в начале октября коронавирус в Петербурге «начнет новую жатву»

Сегодня, 16:00

В Петербурге проверили, как «Спутник V» на самом деле защищает от коронавируса COVID-19

Вчера, 18:20

У избиркома нет времени на проверку: Кандидата «Новых людей» зарегистрировали вопреки бракованным подписям

Вчера, 18:15

Каждый третий работник сферы услуг в Петербурге отказался от вакцинации против COVID-19

Вчера, 13:30

Медиаресурсы Пригожина смягчают повестку накануне выборов в ЗакС

18-08-2021, 22:20

Врач Каган объяснил, почему Петербург обошел Москву по количеству зараженных COVID-19

18-08-2021, 18:50

Шугалей раскритиковал замкнутость губернатора Петербурга Беглова

18-08-2021, 10:45

В Смольном подчеркнули, что Беглов не имеет полномочий оценивать работу ГИК и ЦИК

18-08-2021, 09:40

“Экономика Петербурга в стагнации!”: Максим Шугалей о насущных проблемах города

17-08-2021, 18:30

«КСП Красносельского района» подал в суд на «Фонтанку»

17-08-2021, 12:40

“Ученый Максим Шугалей сможет положительно повлиять на молодежь на посту политика”

16-08-2021, 16:35

В Петербурге за неделю выявили больше 1000 пневмоний: на КТ сотни привитых

16-08-2021, 15:40

Скандал с «Родиной» сделал Александра Бельского «аутсайдером» рейтинга вице-губернаторов

16-08-2021, 13:35

В Петербурге хозяев опасных пород собак предложили обязать платить страховку

16-08-2021, 11:30

Ситуация с Апраксиным двором дошла до президента России

14-08-2021, 12:10

В Санкт-Петербурге призвали оценить вклад ограничений в рост смертности

14-08-2021, 10:15

В Петербурге до 15 августа должны вакцинировать 80% таксистов

13-08-2021, 16:05

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»

13-08-2021, 12:20

Сразу две петербургские школы получили статус федеральных инновационных площадок

13-08-2021, 11:23

Беглов добился своего и не пустил «Родину» на выборы

12-08-2021, 20:05

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Израильский врач Борис Бриль рассказал о бесполезных лекарствах для лечения коронавируса
  • 17-08-2021, 19:05

Израильский врач Борис Бриль рассказал о бесполезных лекарствах для лечения коронавируса

Препараты, эффективность которых в лечении коронавируса не доказана, в России можно купить без рецепта и даже без назначения врача, просто по совету

Профессор Шафалинов о вакцинации от COVID-19: это ошибка
  • Сегодня, 00:15

Профессор Шафалинов о вакцинации от COVID-19: это ошибка

Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных наук Владислав Шафалинов известен своим негативным отношением к вакцинации от

Полностью привитые также активно, как и непривитые, распространяют коронавирус
  • Вчера, 18:55

Полностью привитые также активно, как и непривитые, распространяют коронавирус

Ученые из Великобритании определили, что привитые от коронавируса при дельта-штамме COVID-19 являются такими же заразными, как и невакцинированные.

Эпидемиолог о вакцинации: «Это бег на короткую дистанцию»
  • 18-08-2021, 09:15

Эпидемиолог о вакцинации: «Это бег на короткую дистанцию»

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков напомнил о необходимости вакцинации. Он подчеркнул, что вред от антипрививочников вылился

В Германии заявили, что десятую часть вакцин придется выкинуть из-за нежелания немцев прививаться
  • 18-08-2021, 09:45

В Германии заявили, что десятую часть вакцин придется выкинуть из-за нежелания немцев прививаться

Немцы все меньше желают прививаться от коронавируса. Падение спроса на прививки приведет к тому, что невостребованными останутся миллионы доз вакцин.

29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем
  • Вчера, 08:15

29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем

Росстат сообщил, что сознательно отказались обращаться к врачам в 2020 году 29% россиян. Об этом говорится в ежегодном отчете «Комплексное наблюдение

Новости партнеров
Новости партнеров
В Германии заявили, что, возможно, от вакцины против COVID-19 умерло гораздо больше людей
  • 18-08-2021, 07:35

В Германии заявили, что, возможно, от вакцины против COVID-19 умерло гораздо больше людей

Заведующий кафедрой патологии Гейдельбергского университета в Германии, доктор Пете Ширмашер призвал вскрывать людей, умерших после вакцинации от

В Нидерландах банки начали блокировать счета противников вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 15:30

В Нидерландах банки начали блокировать счета противников вакцинации от COVID-19

Счета не менее восьми влиятельных организаций, которые в Нидерландах выступают против вакцинации от коронавируса COVID-19, были заблокированы банками

Французские ученые заявили, что вакцинация при штамме «дельта» усилит COVID-19
  • 18-08-2021, 20:00

Французские ученые заявили, что вакцинация при штамме «дельта» усилит COVID-19

Об антителозависимом усилении коронавируса в результате вакцинации в условиях распространения штамма «дельта» предупредила группа ученых из Франции -

Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве
  • 18-08-2021, 22:25

Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве

Собкор Общественной службы новостей Инга Ланская на собственном опыте убедилась, как сложно получить помощь от работников государственной медицины