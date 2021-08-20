Главврач Абдин заявил, что в начале октября коронавирус в Петербурге «начнет новую жатву»

Препараты, эффективность которых в лечении коронавируса не доказана, в России можно купить без рецепта и даже без назначения врача, просто по совету
Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных наук Владислав Шафалинов известен своим негативным отношением к вакцинации от
Ученые из Великобритании определили, что привитые от коронавируса при дельта-штамме COVID-19 являются такими же заразными, как и невакцинированные.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков напомнил о необходимости вакцинации. Он подчеркнул, что вред от антипрививочников вылился
Немцы все меньше желают прививаться от коронавируса. Падение спроса на прививки приведет к тому, что невостребованными останутся миллионы доз вакцин.
Росстат сообщил, что сознательно отказались обращаться к врачам в 2020 году 29% россиян. Об этом говорится в ежегодном отчете «Комплексное наблюдение
Заведующий кафедрой патологии Гейдельбергского университета в Германии, доктор Пете Ширмашер призвал вскрывать людей, умерших после вакцинации от
Счета не менее восьми влиятельных организаций, которые в Нидерландах выступают против вакцинации от коронавируса COVID-19, были заблокированы банками
Об антителозависимом усилении коронавируса в результате вакцинации в условиях распространения штамма «дельта» предупредила группа ученых из Франции -
Собкор Общественной службы новостей Инга Ланская на собственном опыте убедилась, как сложно получить помощь от работников государственной медицины
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