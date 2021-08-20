Ректор из Санкт-Петербурга призвал не выдавать дипломы непривитым студентам

По мнению ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого, студенты, отказывающиеся вакцинироваться, демонстрируют невежество. В этой связи он предложил таким невежественным молодым людям не выдавать дипломы. Об этом он написал на сайте вуза.





Ректор сравнил отказ от прививки с утверждением, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается Солнце. Вместе с тем он сказал, что любой человек имеет право на подобное мнение и добавил, что выдавать или нет такому студенту диплом университета - вопрос чести вузовской профессуры.

Запесоцкий считает, что антипрививочники не имеют права получить диплом о высшем образовании. Как утверждает ректор, при этом СПбГУП близок к статусу свободной от ковида зоны, пишет АиФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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