Власти Петербурга запасли почти 400 000 свободных доз вакцины от COVID-19

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Власти Петербурга запасли почти 400 000 свободных доз вакцины от COVID-19
Санкт-Петербург

Власти Петербурга запасли почти 400 000 доз вакцины от коронавируса. Это следует из отчета Смольного о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе, передают «Невские новости».

Согласно представленному документу от 19 августа, запас антиковидной вакцины в Санкт-Петербурге исчисляется 389 904 дозами.

Полностью привиты от коронавируса в городе на Неве 1 млн 324 тыс. 191 человек. Еще 1 млн 439 тыс. 344 человека вакцинировались первым компонентом вакцины.

За сутки, что минули, первую прививку поставили 5 989 жителей культурного центра России. Второй компонент поставили 17 488 горожан.

В городе работают 165 пунктов вакцинации, 43 из которых - мобильные. Губернатор города Александр Беглов ранее рассказывал, что почти при каждой городской поликлинике удалось организовать работу выездных бригад.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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