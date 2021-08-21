Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге вновь превысил единицу

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Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге вновь превысил единицу
Санкт-Петербург

Коэффициент распространения коронавируса в Северной столице России превышает «норму». Как следует из данных Смольного по состоянию на 21 августа, которые обнародовала «Фонтанка», сейчас он на уровне 1,09. При этом еще в пятницу он составлял 0,90.

На текущий момент на домашнем лечении пневмоний и коронавируса COVID-19 находятся 24 379 жителей Санкт-Петербурга. В стационарах пребывают 4 038 петербуржцев, 407 из которых - в реанимационных отделениях, а 178 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 122 ковид-пациента остаются во временном госпитале «Ленэкспо», который начали постепенно сворачивать. В пансионате «Балтиец» 7 больных, еще 386 - в «Заре».

К сему моменту в городе на Неве полностью привиты от коронавируса (получили оба компонента вакцины) более 1,3 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что Смольный запас для жителей Петербурга почти 400 тысяч доз антиковидной вакцины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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