Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге вновь превысил единицу

Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных наук Владислав Шафалинов известен своим негативным отношением к вакцинации от
Ученые из Великобритании определили, что привитые от коронавируса при дельта-штамме COVID-19 являются такими же заразными, как и невакцинированные.
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор, вирусолог Александр Чепурнов призвал
Москвичка, привившаяся «Спутником V», пожаловалась на ухудшение зрения после вакцинации от коронавируса. «Ощущение, словно смотрю через чужие
Росстат сообщил, что сознательно отказались обращаться к врачам в 2020 году 29% россиян. Об этом говорится в ежегодном отчете «Комплексное наблюдение
Счета не менее восьми влиятельных организаций, которые в Нидерландах выступают против вакцинации от коронавируса COVID-19, были заблокированы банками
Об антителозависимом усилении коронавируса в результате вакцинации в условиях распространения штамма «дельта» предупредила группа ученых из Франции -
Собкор Общественной службы новостей Инга Ланская на собственном опыте убедилась, как сложно получить помощь от работников государственной медицины
Британский вакцинолог Эндрю Поллард заявил о том, что коллективный иммунитет на данный момент это не более чем миф. В сложившихся условиях, когда
Генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил о том, что война в Крыму обернулась бы утратой всей Украины. В интервью изданию «Левый берег» Гордийчук отметил,
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle