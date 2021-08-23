В Петербурге из-за дождя начало заливать улицы

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В Петербурге из-за дождя начало заливать улицы
Санкт-Петербург

Из-за сильного дождя, который в Санкт-Петербурге начался еще ночью 23 августа и закончился только к утру, в городе начало заливать улицы.

На это в социальных сетях жалуются жители Северной столицы. К примеру, начало подтапливать улицу Пушкина. Канализационные сооружения не успевают выводить воду в районе железнодорожной станции Детскосельская. Там она разлилась и по проезжей части дорог, и по тротуарам. Пешеходам приходится идти по щиколотку в воде. Дабы иметь возможность перейти образовавшиеся «озера», некоторые взбираются даже на заборы.

Напомним, синоптики и сегодня ожидают в городе на Неве сильные дожди. Согласно их прогнозам, в Северной столице России может выпасть до 12 процентов месячной нормы осадков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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