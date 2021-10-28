В Петербурге пенсионерам вместо QR-кодов выдадут бумажные справки

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил, что в Петербурге, помимо QR-кодов, на входе в общественные места будут принимать бумажные сертификаты о вакцинации.

Пожилым жителям Северной столицы старше 65 лет, у которых нет аккаунтов на госуслугах и нет QR-кодов, перед локдауном, в период с 30 октября по 7 ноября, выдадут бумажные справки. Кроме того, иностранные граждане, поставившие в Петербурге прививку «Спутник Лайт», получают документы о вакцинации в медицинских учреждениях.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября будут работать только музеи и театры, посетить которые смогут только люди с QR-кодом о прохождении вакцинации от коронавируса, о перенесении этой болезни или со справкой о медицинском отводе от прививки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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