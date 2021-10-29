Власти Петербурга допускают продление COVID-ограничений на Новый год и Рождество

Жителям Петербурга стоит быть готовыми к тому, что главные праздники, Новый год и Рождество, для них могут пройти в условиях ковид-ограничений. О том, что они могут быть продлены в Северной столице России еще на несколько месяцев, поведал спикер ЗакСа Александр Бельский.

Бельский отметил, что в городе на Неве эпидемиологическая обстановка во время нерабочих дней может только обостриться. Сдержать туристов, которые намерены использовать «коронавирусные каникулы» для того, чтобы побывать в Петербурге, практически невозможно. Посему нельзя исключить вероятность того, что властями будет реализован прошлогодний сценарий и зимние праздники придется встречать в условиях ковид-ограничений.

Напомним, в России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни, призванные разгрузить систему здравоохранения и затормозить распространение коронавируса. В Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения и с 8 ноября. В частности, для посещения мест массового скопления людей медотвода будет недостаточно - понадобится еще и ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не позднее трех дней назад.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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