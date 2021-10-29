Власти Петербурга допускают продление COVID-ограничений на Новый год и Рождество

Image 16+
Власти Петербурга допускают продление COVID-ограничений на Новый год и Рождество
Санкт-Петербург

Жителям Петербурга стоит быть готовыми к тому, что главные праздники, Новый год и Рождество, для них могут пройти в условиях ковид-ограничений. О том, что они могут быть продлены в Северной столице России еще на несколько месяцев, поведал спикер ЗакСа Александр Бельский. 

Бельский отметил, что в городе на Неве эпидемиологическая обстановка во время нерабочих дней может только обостриться. Сдержать туристов, которые намерены использовать «коронавирусные каникулы» для того, чтобы побывать в Петербурге, практически невозможно. Посему нельзя исключить вероятность того, что властями будет реализован прошлогодний сценарий и зимние праздники придется встречать в условиях ковид-ограничений.

Напомним, в России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни, призванные разгрузить систему здравоохранения и затормозить распространение коронавируса. В Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения и с 8 ноября. В частности, для посещения мест массового скопления людей медотвода будет недостаточно - понадобится еще и ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не позднее трех дней назад.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Власти Петербурга допускают продление COVID-ограничений на Новый год и Рождество

Сегодня, 13:13

В Петербурге пенсионерам вместо QR-кодов выдадут бумажные справки

Вчера, 14:48

Локдаун не помешал губернатору Беглову уехать в «командировку»

25-10-2021, 17:28

В Петербурге перепрофилировали под лечение коронавируса одну из крупнейших больниц

16-10-2021, 10:38

В Петербурге завершают работу Книжные аллеи

15-10-2021, 14:28

В Санкт-Петербурге двое с пистолетом ограбили аптеку

14-10-2021, 09:58

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

12-10-2021, 20:13

В Петербурге свободными остаются 40% коек для ковид-пациентов

10-10-2021, 15:53

Глава комздрава не исключил введения в Петербурге обязательной вакцинации от COVID-19

9-10-2021, 13:18

В Санкт-Петербурге блогера Мысливца обязали отработать 200 часов за фейки о вакцине от COVID-19

7-10-2021, 14:38

Названы районы Петербурга с самым грязным воздухом

6-10-2021, 12:53

Поклонник с сайта знакомств похитил отвергнувшую его женщину в Петербурге

5-10-2021, 16:33

В Санкт-Петербурге начнут строить стационар-трансформер на 800 мест

5-10-2021, 10:03

В Петербурге свободными остаются 26,3% коек для больных коронавирусом

4-10-2021, 15:23

В Петербурге у студента украли 60 «Айфонов» и 200 тысяч рублей

4-10-2021, 13:18

Шишкина заверила об отсутствии «соглашательств» с ЗакСом после смены риторики по Бельскому

3-10-2021, 16:48

В Петербурге TikTok-блогерша RARRI HOOD получила удар ножом по лицу из-за пиццы

3-10-2021, 14:23

В Ленинградской области нашли тело женщины без глаз

3-10-2021, 13:38

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге на 25% превысил норму

2-10-2021, 18:23

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые требования к вакцинации сотрудников

2-10-2021, 11:23

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор Шафалинов объяснил, как защититься от коронавируса COVID-19 без вакцинации
  • Вчера, 09:58

Профессор Шафалинов объяснил, как защититься от коронавируса COVID-19 без вакцинации

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов назвал способ защититься от коронавирусной инфекции без применения вакцинации. Врач указал, что при

Российский «Спутник V» лидирует среди вакцин по побочным эффектам в Аргентине
  • 27-10-2021, 18:03

Российский «Спутник V» лидирует среди вакцин по побочным эффектам в Аргентине

Минздрав Аргентины опубликовал отчет о побочных эффектах после вакцинации четырьмя препаратами. Всего с начала вакцинации в Аргентине и до 31 августа

Профессор Шафалинов объяснил, почему непривитые легче болеют коронавирусом COVID-19
  • Вчера, 08:48

Профессор Шафалинов объяснил, почему непривитые легче болеют коронавирусом COVID-19

Российский хирург-практик высшей квалификационной категории Владислав Шафалинов сообщил о более легком протекании ковида у непривитых пациентов. По

Врач-иммунолог Болибок рассказал, кому не стоит делать прививку от коронавируса COVID-19
  • 26-10-2021, 21:13

Врач-иммунолог Болибок рассказал, кому не стоит делать прививку от коронавируса COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок побеседовал с журналистами и рассказал, кому не стоит прививаться от коронавируса, а также стоит ли

В мире поствакцинальные осложнения от ковида исчисляются тысячами, в России открытая статистика отсутствует
  • Вчера, 17:58

В мире поствакцинальные осложнения от ковида исчисляются тысячами, в России открытая статистика отсутствует

В Петербурге, как мы уже ранее сообщали, прошла конференция «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19

Инфекционист Хоменко: Вакцины от COVID-19 оказались не настолько эффективны, как ожидали
  • Вчера, 10:13

Инфекционист Хоменко: Вакцины от COVID-19 оказались не настолько эффективны, как ожидали

Вакцины от коронавируса оказались не такими эффективными, как этого все ожидали, заявляет врач-инфекционист центральной горбольницы Ростова-на-Дону

Новости партнеров
Новости партнеров
Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19
  • Сегодня, 11:18

Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19

Шансы заразиться коронавирусом граждан, прошедших двойную вакцинацию, в семье, где хотя бы один из членов показывает положительный результат, оценили

Доктор наук Бальхаев объяснил, почему вакцину от коронавируса COVID-19 разработали так быстро
  • Вчера, 09:33

Доктор наук Бальхаев объяснил, почему вакцину от коронавируса COVID-19 разработали так быстро

Почему прививку от коронавируса COVID-19 разработали так быстро? Этим вопросом задаются многие граждане в России, и это одна из причин недоверия

Россияне получают QR-код без полной вакцинации от COVID-19
  • Сегодня, 09:58

Россияне получают QR-код без полной вакцинации от COVID-19

Некоторые россияне, которые поставили только одну из двух доз «Спутника V», уже получили QR-код. Об этом сообщает URA.RU , отмечая, что это, в

Отказ от вакцинации власти могут приравнять к терроризму
  • 27-10-2021, 09:38

Отказ от вакцинации власти могут приравнять к терроризму

Коронавирус стал одним из инструментов, которые используют спецслужбы и террористические элементы. Заявление на эту тему прозвучало не на кухне, где