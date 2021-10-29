Цена проезда на пригородных электричках в Петербурге не изменится в 2022 году

В Смольном заявили, что стоимость проезда в пригородных электричках в 2022 году не изменится и останется прежней. То есть цены будут на уровне 2021 года, что не может не радовать жителей Северной столицы и Ленинградской области.

Как сообщила сегодня пресс-служба комитета по тарифам, АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» предложила повысить цены билетов в рамках инфляции. Но анализ деятельности компании по итогам 2020 года показал, что инвестиционную программу она не выполнила, пассажиропоток снизился. Поэтому Комитет по тарифам на предложение компании о повышении стоимости проезда не согласился.

В поездах категории «Стандарт» цена билета составит 43 рубля за первые два десятка километров, а затем по 2 рубля 15 копеек за каждый последующий.

Проезд на «Комфорте» традиционно дороже. Так, первые 20 километров обойдутся в 44 рубля, каждый следующий - в 2 рубля 20 копеек.

Прокатиться на «Ласточке» будет, как прежде, стоить 50 рублей за первые 20 километров пути. Далее необходимо платить по 2.5 рубля за каждый следующий километр.

Традиционно будут действовать и льготы для детей 5-7 лет - 50-процентная скидка на билеты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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