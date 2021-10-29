Цена проезда на пригородных электричках в Петербурге не изменится в 2022 году

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов назвал способ защититься от коронавирусной инфекции без применения вакцинации. Врач указал, что при
Российский хирург-практик высшей квалификационной категории Владислав Шафалинов сообщил о более легком протекании ковида у непривитых пациентов. По
Минздрав Аргентины опубликовал отчет о побочных эффектах после вакцинации четырьмя препаратами. Всего с начала вакцинации в Аргентине и до 31 августа
В Петербурге, как мы уже ранее сообщали, прошла конференция «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19
Шансы заразиться коронавирусом граждан, прошедших двойную вакцинацию, в семье, где хотя бы один из членов показывает положительный результат, оценили
Вакцины от коронавируса оказались не такими эффективными, как этого все ожидали, заявляет врач-инфекционист центральной горбольницы Ростова-на-Дону
Почему прививку от коронавируса COVID-19 разработали так быстро? Этим вопросом задаются многие граждане в России, и это одна из причин недоверия
Некоторые россияне, которые поставили только одну из двух доз «Спутника V», уже получили QR-код. Об этом сообщает URA.RU , отмечая, что это, в
Коронавирус стал одним из инструментов, которые используют спецслужбы и террористические элементы. Заявление на эту тему прозвучало не на кухне, где
Вакцинация от коронавируса позволит сформировать в России коллективный иммунитет, но для этого важно, чтобы она проходила быстрее. Инфекционист,
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle