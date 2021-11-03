В Петербурге подорожает проезд по ЗСД

В Петербурге с 10 ноября 2021 года подорожает проезд по Западному скоростному диаметру. О повышении тарифов объявило руководство ЗСД, передает «Российская газета».

Следует отметить, что тарифы в сторону повышения изменятся только для пользователей транспондеров. При оплате наличными и банковской картой цены на проезд по платной автомагистрали останутся прежними. Также останется неизменной стоимость тарифных опций, безлимитный абонемент в том числе.

В компании отметили, что тарифная политика ЗСД предполагает максимальные скидки на проезд при использовании транспондеров. Поэтому даже с учетом изменения они все равно будут существенными.

«Скидка в среднем будет снижена с 66 до 58 процентов в сравнении с базовым тарифом», - пояснили в ЗСД.

Отметим, что стоимость проезда по части маршрутов останется прежней. Например, не изменятся тарифы для маршрута от Богатырского проспекта до набережной Макарова, одного из самых популярных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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