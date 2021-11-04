Лисовец: ограничения в Петербурге будут смягчены только после вакцинации 80% граждан

Петербуржцам стоит готовиться к тому, что ковид-ограничения в Северной столице России будут смягчены только после вакцинации 80 процентов горожан. Смольный об этом уже предупредил официально.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил о том, что после достижения 80 процентов вакцинированных можно будет вести речь о смягчении ограничений. Пока же эпидситуация в городе продолжает ухудшаться, даже невзирая на введение дополнительных ограничений.

Власти стремятся добиться снижения числа заболевших и госпитализированных с коронавирусом COVID-19.

«Количество госпитализированных пациентов в течение недели высокое, занято больше 7 тысяч коек, поэтому и принимаются эти решения, в условиях исполнения которых мы живем», - заявил Лисовец.

Он подчеркнул, что выйти на уровень 80-процентной вакцинации надо в ближайшее время, потому как снижается защита и у привившихся вначале года - им не следует забывать о необходимости пройти ревакцинацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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