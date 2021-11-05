Кого и как в Санкт-Петербурге будут отстранять от работы за отказ от вакцинации от COVID-19

В Петербурге уже с середины ноября работодатели смогут отстранять от работы тех сотрудников, которые не вакцинировались против COVID-19. При этом зарплата отстраненных по такой причине сотрудников сохраняться не будет.

Постановление со списком сфер, работников которых коснется данное правило, подписала ранее главный санитарный врач города Наталья Башкетова, передает Фонтанка.ру .

В Северной столице вакцинация обязательна для работников медицины, образования, социального обслуживания, торговли (в том числе курьерских служб). Организация может продолжить работать, если вакцинировано не менее 80% от всего коллектива. Это же касается всех заведений общепита, гостиничного бизнеса, бань, фитнес-центров, парикмахерских и салонов красоты.

Данное распоряжение распространяется на банки, почты, МФЦ, ЖКХ, музеи, театры, библиотеки, концертные залы. Данный перечень может быть расширен, если возникнет такая необходимость из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.

Так, до 15 ноября работодатель должен обеспечить вакцинацию 80% коллектива хотя бы первым компонентов вакцины, либо вакцинацию однокомпонентным препаратом. До 15 декабря 80% должно пройти весь курс вакцинации.

Не вакцинироваться могут только те, у кого есть медотвод, и как раз их должно быть не более 20% коллектива.

В случае, если данное требование не будет соблюдено, то компания может быть оштрафована на 500 тыс. рублей, а ее деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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