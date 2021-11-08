В Петербурге и области возбудили 29 уголовных дел за подделку COVID-документов

В Петербурге и Ленинградской области в 2021 году было возбуждено 29 уголовных дел после того, как всплыли факты подделки документов, связанных с коронавирусом. Об этом проинформировали в полицейском главке, передает 78.ру.

В управлении МВД по городу и области уточнили, что все 29 дел возбуждены по статье 327 Уголовного кодекса страны (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков).

Фигурантам уголовных дел может грозить не только штраф или принудительные работы. Санкцией этой статьи УК РФ также предусмотрены такие виды наказания, как ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Фигурантами последних возбужденных уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации стали четверо медиков ПСПбГМУ имени Павлова.

Судя по всему, к ответственности будут привлечены и горожане, которые подделали медотводы от вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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