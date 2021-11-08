В Петербурге и области возбудили 29 уголовных дел за подделку COVID-документов

Image 16+
В Петербурге и области возбудили 29 уголовных дел за подделку COVID-документов
Санкт-Петербург

В Петербурге и Ленинградской области в 2021 году было возбуждено 29 уголовных дел после того, как всплыли факты подделки документов, связанных с коронавирусом. Об этом проинформировали в полицейском главке, передает 78.ру.

В управлении МВД по городу и области уточнили, что все 29 дел возбуждены по статье 327 Уголовного кодекса страны (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков).

Фигурантам уголовных дел может грозить не только штраф или принудительные работы. Санкцией этой статьи УК РФ также предусмотрены такие виды наказания, как ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Фигурантами последних возбужденных уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации стали четверо медиков ПСПбГМУ имени Павлова.

Судя по всему, к ответственности будут привлечены и горожане, которые подделали медотводы от вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Петербурге и области возбудили 29 уголовных дел за подделку COVID-документов

Сегодня, 20:18

Взаимодействие бизнеса и Смольного в пандемию превратилось в игру в «одни ворота»?

6-11-2021, 20:53

Кого и как в Санкт-Петербурге будут отстранять от работы за отказ от вакцинации от COVID-19

5-11-2021, 15:33

Лисовец: ограничения в Петербурге будут смягчены только после вакцинации 80% граждан

4-11-2021, 13:08

В Петербурге подорожает проезд по ЗСД

3-11-2021, 20:28

Цена проезда на пригородных электричках в Петербурге не изменится в 2022 году

29-10-2021, 21:58

Власти Петербурга допускают продление COVID-ограничений на Новый год и Рождество

29-10-2021, 13:13

В Петербурге пенсионерам вместо QR-кодов выдадут бумажные справки

28-10-2021, 14:48

Локдаун не помешал губернатору Беглову уехать в «командировку»

25-10-2021, 17:28

В Петербурге перепрофилировали под лечение коронавируса одну из крупнейших больниц

16-10-2021, 10:38

В Петербурге завершают работу Книжные аллеи

15-10-2021, 14:28

В Санкт-Петербурге двое с пистолетом ограбили аптеку

14-10-2021, 09:58

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

12-10-2021, 20:13

В Петербурге свободными остаются 40% коек для ковид-пациентов

10-10-2021, 15:53

Глава комздрава не исключил введения в Петербурге обязательной вакцинации от COVID-19

9-10-2021, 13:18

В Санкт-Петербурге блогера Мысливца обязали отработать 200 часов за фейки о вакцине от COVID-19

7-10-2021, 14:38

Названы районы Петербурга с самым грязным воздухом

6-10-2021, 12:53

Поклонник с сайта знакомств похитил отвергнувшую его женщину в Петербурге

5-10-2021, 16:33

В Санкт-Петербурге начнут строить стационар-трансформер на 800 мест

5-10-2021, 10:03

В Петербурге свободными остаются 26,3% коек для больных коронавирусом

4-10-2021, 15:23

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 18:28

Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19

Российский ученый, доктор экономических наук Александр Редько назвал причины, по которым умалчивается настоящая статистика вакцинации от коронавируса

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность
  • Вчера, 12:13

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность

Демограф Владимир Тимаков провел собственное исследование с целью проанализировать взаимосвязь избыточной смертности и вакцинации. Недавно Росстат

Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх
  • Сегодня, 14:43

Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров в эфире программы «ЦарьГрад. Главное» призвал разработчиков и власти предоставить доказательства того, что

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19
  • Вчера, 15:13

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19

Российский эксперт-иммунолог Дарья Карташаева-Эмберц назвала основные ошибки, которые допускаются при лечении коронавируса в России. Специалист

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида
  • Вчера, 10:28

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида

В России продолжается вакцинация населения, и число привитых от коронавируса граждан заметно увеличивается. Однако есть люди, которым прививка

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации
  • Вчера, 17:33

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

Врач Антон Ершов раскритиковал главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о кампании массовой вакцинации против ковида в России. По мнению

Новости партнеров
Новости партнеров
Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса
  • Вчера, 00:58

Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса

Эксперты говорят о том, что по всему миру проводится очень мало вскрытий людей, которые скончались от COVID-19. Немало специалистов уверены, что

Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных
  • 6-11-2021, 00:13

Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных

Датский обозреватель «DR» назвал самые распространенные симптомы COVID-19 среди вакцинированных граждан. Было определено, что тяжелые признаки

Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников
  • Сегодня, 15:43

Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил

Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно
  • 6-11-2021, 18:13

Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно

Не у всех коронавирусная инфекция протекает тяжело, и немало людей переносят ее вообще бессимптомно. Тем не менее, прививка от коронавируса стала