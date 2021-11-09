Беглов: благодаря локдауну в Петербурге удалось нормализовать ситуацию с COVID-19

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Беглов: благодаря локдауну в Петербурге удалось нормализовать ситуацию с COVID-19
Санкт-Петербург
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что благодаря периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября эпидемиологическую обстановку в городе удалось стабилизировать.

Как проинформировала пресс-служба Смольного, ключевой задачей прошедшего локдауна являлся разрыв цепочек заражения, предотвращение завоза вируса из других регионов страны и зарубежья, а также сохранение объемов плановой медицинской помощи на прежнем уровне и предоставление горожанам времени на то, чтобы позаботиться о собственной защите и сходить, наконец, привиться.

«Общими усилиями нам удалось стабилизировать осеннюю ковид-волну в Санкт-Петербурге. Решение президента объявить в стране период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября позволило нормализовать обстановку и обеспечить эффективность мер дополнительного регулирования», - говорит градоначальник Северной столицы.

Александр Беглов отметил, что число активных больных стабилизировалось на уровне 45 тысяч, но это тем не менее еще достаточно высокий уровень. Число госпитализаций, в среднем, сейчас на уровне 550 за сутки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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