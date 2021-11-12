Вакцинировался, но сгорел за две недели: в Петербурге комиссия расследует смерть 13-го привитого

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Вакцинировался, но сгорел за две недели: в Петербурге комиссия расследует смерть 13-го привитого
Санкт-Петербург

В Петербурге от коронавируса умер 13-й полностью привитый человек. Это 59-летний водитель погрузчика на судостроительном заводе Анатолий Хрычев, передает «Фонтанка», отмечая, что в его смерти будут разбираться члены иммунологической комиссии.

Мужчина, который прошел полный курс вакцинации, попал с коронавирусом в больницу и сгорел буквально за две недели. Его вдова обратилась в комздрав и потребовала объяснить ей: почему вакцина не помогла ее мужу и не спасла ему жизнь?

«Фонтанка» узнала, что погибший горожанин вел активный образ жизни, никогда не пил и не курил, за здоровьем следил. У него была гипертония, но он принимал прописанные таблетки и на самочувствие не жаловался.

Обе дозы «Спутника V» Анатолий получил в городской поликлинике №72 — 16 июля и 6 августа 2021 года. То есть, иммунитет у него к моменту инфицирования уже должен был сформироваться. К тому же, время ревакцинации еще не подошло.

Плохо жителю города на Неве стало 7 октября, температура повысилась выше 39 градусов. Приехавшая по вызову врач сделала назначения и взяла тест на ковид - результат оказался положительным.

Лекарства больному не помогли, он начал задыхаться и 9 октября был госпитализирован с сатурацией 92% и поражением легких 30 и 40% в госпиталь на Народной улице.

22 октября мужчина умер. Издание пишет, что официальная причина смерти состоит из трех пунктов: тромбоза легочных артерий, двухсторонней вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом, и подтвержденного COVID-19.

У пациента случилась тромбоэмболия, хотя он и принимал антикоагулянты.

«Мы возьмем этот случай на иммунологическую комиссию. Если есть обращение в комздрав и случай вызывает вопросы — мы предлагаем его рассмотреть специалистам», — заверили в Комздраве.

Добавим, что во время предыдущих двенадцати расследований комиссия никакой связи между гибелью и прививкой не нашла.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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