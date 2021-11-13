Полицейские Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве

Злоумышленник через сеть «Интернет» продавал товары народного потребления, но не отправлял их.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 11 ноября 2021 года сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали 30-летнего мужчину, проживающего на территории Московской области, который подозревается в том, что создал юридические лица для продажи товаров народного потребления, с использованием услуг почты, злоумышленник, заведомо не планируя выполнять свои обязательства, завладевал денежными средствами граждан. По месту проживания мужчины в городе Балашиха Московской области проведен обыск, в результате которого изъято: 5 сотовых телефонов, 3 sim-карты, 24 банковские карты, 4 флеш-карты, адаптер,3 карты памяти, внешний накопитель, ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников и иных эпизодов преступной деятельности.

Истоник: 78.мвд.рф

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