Смольный не поддержал инициативы Барабанщикова по наведению порядка на рынке соцпита Петербурга

Начальника Управления соцпитания Санк-Петербурга Алексея Барабанщикова держат под стражей с 10 ноября. 12 ноября в СМИ появилась информация, что его уволили.

В 2020 году «КСП Красносельского района» в совет директоров которого входит Барабанщиков, выиграл контракты на поставку питания в образовательные учреждения Пушкинского района. Несмотря на то, что конкурент предложил цену на 25% ниже стартовой, комбинат смог победить благодаря высокой оценке по неценовому критерию.

Месяц назад Барабанщиков в интервью рассказывал о причинах беспорядка на петербургском рынке соцпитания. По его мнению, недобросовестные поставщики сотрудничают с районными администрациями, на что никак не реагирует Смольный. Ввиду этого частные комбинаты практически полностью поделили рынок социального питания. Отметим, что из-за задержания чиновника в прессе не появилось еще одно интервью с бывшим главой УСП. Однако издание «Блокнот» опубликовало из него некоторые выдержки.

Как рассказал Барабанщиков, УСП боролось с картелизированностью рынка, поэтому передало контроль над проведением тендеров комитету по госзакупкам. Поскольку ранее в каждом районе правила проведения конкурсов разнились, их решили стандартизировать. Несмотря на хорошие результаты работы новой системы, из-за отсутствия поддержки со стороны Смольного, она так полноценно и не заработала. Также против инициативы выступили районные администрации, поскольку чиновники «не захотели выпускать из рук бюджетные деньги», ведь именно они зачастую продвигали на торгах отдельные компании.

При этом Смольный до сих пор никак не отреагировал на задержание Барабанщикова, тем самым в очередной раз продемонстрировав свое безразличие. Таким образом, городской рынок соцпита может лишиться эффективных нововведений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей