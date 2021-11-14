В Смольном заявили, что в Петербурге закончилась вакцина «Ковивак»

В Смольном объявили о том, что антикоронавирусная вакцина «Ковивак» закончилась на складе Петербурга и в ближайшее время ее поставки не предвидятся.

Андрей Сарана, зампредседателя городского комитета по здравоохранению, пояснил, что вакцина в производстве довольно сложная (она цельновирионная), ее изготавливают на одном только заводе, и именно этим и объясняются сложности с нехваткой препарата.

Сарана рекомендовал горожанам «прививаться тем, что есть».

А есть в Петербурге, по его словам, «Спутник V» и «Спутник Лайт» (сейчас применяется только для ревакцинации) и незначительное количество «ЭпиВакКороны».

«Ковивак», ее еще называют чумаковская вакцина, была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН. Это третий по счету зарегистрированный в стране препарат. Официально вакцина все еще проходит третью стадию клинических испытаний.

Разработчики заявляли, что вакцина на 98,4% защищает от COVID-19 и на 99,1% - от заболевания в тяжелой форме.

Из-за того, что препарат сделан по старой, классической, технологии, он стал неимоверно популярным среди россиян. За ним охотились, а недавно СМИ сообщили о том, что препарат специально приберегали в поликлиниках для вакцинации чиновников от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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