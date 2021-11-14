Питерская полиция задержала подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки

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Питерская полиция задержала подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников
При задержании у женщины были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства в полном размере

Сотрудники уголовного розыска Ленинградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержали 37-летнюю женщину, которая подозревается в том, что 13 ноября 2021 года, представившись социальным работником, под предлогом обмена денежных средств, проникла в квартиру к 89-летней пенсионерке, проживающей в доме 51 по Ленинградской улице в городе Пушкин, откуда совершила хищение 560 тысяч рублей.

По  данному факту 13 ноября было возбуждено уголовное по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Похищенные денежные средства при задержании были изъяты в полном объеме. Злоумышленница задержана на основании ст. 91 УПК РФ. Полиция проводит мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности, совершенных злоумышленницей.

Ранее женщина была неоднократно судима.

Источник: 78.мвд.рф

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