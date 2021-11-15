В Петербурге власти хотят значительно увеличить количество камер на улицах

В Петербурге власти планируют к 2024 году увеличить существенно количество камер на городских улицах. Об этом сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания, которое состоялось 15 ноября.

Он уточнил, что число камер в рамках программы «Безопасный город» будет увеличено почти на 40%. Это позволит нарастить число камер на улицах Петербурга до 100 тыс. Сейчас же за безопасностью на городских улицах следят 63,5 тысяч камер.

Стоит отметить, что данная поправка к бюджету требует дополнительного финансирования. На реализацию данной инициативы и ряда других бюджет Северной столицы придется увеличить еще на 29 млрд рублей в сравнении с заложенными изначально показателями.

Если предложенные правки примет губернатор, то уже на следующие три года расходы вырастут с 918,1 до 971 млрд рублей, а дефицит бюджета — с 43,7 до 80,7 млрд рублей. При этом рост доходов прогнозируется с 874,4 до 890,8 млрд рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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