Картельные разборки на рынке соцпита стали причиной задержания Барабанщикова – «ДП»

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова. «Деловой Петербург» обсудил с участниками рынка и активистами новый скандал и указал на наличие картельных сговоров как вероятную причину преследования чиновника.

Барабанщиков проходит по уголовному делу о причинении имущественного вреда. Следствие полагает, что глава УСП, занимая должность в совете директоров «КСП Красносельский», якобы повлиял на исход тендера по организации школьного питания в Пушкинском районе.

Несмотря на то, что Алексея Барабанщикова критиковали в СМИ, в сфере соцпитания происходили положительные сдвиги. В частности, власти открыли горячую линию для жалоб, и скандалы, связанные с отравлениями, перестали замалчивать, рассказали общественный деятель по вопросам школьного питания Павел Бойченко изданию «Деловой Петербург» .

Кроме того, эксперт отметил, что глава УСП всегда занимал принципиальную позицию по вопросам борьбы с картелями на рынке соцпита. Но в итоге он стал неудобен для владельцев частных комбинатов и связанных с ними петербургских чиновников.

«Данные действия в сочетании с критикой недееспособности Смольного решать проблемы сферы соцпита сделали Барабанщикова "неудобным" человеком для заинтересованных лиц в правительстве города и поставщиков питания, которым чиновник, который делает все по закону, не нужен», — передает «ДП» слова Бойченко.

С декабря 2018 года силовики в Петербурге раскрыли восемь картельных сговоров на рынке детского социального питания. Частные комбинаты организовывали картели как между собой, так и с участием сотрудников районных администраций. Инициативы, которые продвигал Барабанщиков, могли бы помочь в борьбе с преступными схемами в этой сфере. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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