Жители Петербурга просят проверить действия властей из-за введения обязательной вакцинации

Часть жителей Петербурга продолжают считать, что городские власти нарушили их права своим решением о введении обязательной вакцинации и QR-кодов. Активисты в этой связи обратились к прокуратуре с просьбой проверить законность действий губернатора Северной столицы Александра Беглова и главного санитарного врача Натальи Башкетовой.

Как сообщает агентство «РБК-Петербург» , под заявлением о проведении проверки свои подписи оставили более 10 тысяч жителей города на Неве.

«В соответствии со ст. 55 Конституции РФ в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», — сказано в тексте документа.

К слову, свои подписи под заявлением ставили не только противники вакцинации. Принципиальность таких людей кроется в добровольности процедуры - вернее, что она таковой быть перестала. Некоторые привитые возмущены тем, что работодатели начали отстранять непривитых без сохранения зарплаты. Фактически таких людей принуждают отказаться от убеждений и сделать прививку.

«РБК» уточняет, что касательно действий главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой в надзорное ведомство отправили отдельное письмо, в котором предприниматели, поставившие под ним подписи, заявляют, что «законным способом исполнить требование постановления санитарного врача и обеспечить 80% вакцинированных сотрудников не представляется возможным», поскольку им приходится нарушать Трудовой Кодекс, медицинскую тайну и закон о персональных данных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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