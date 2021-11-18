Комздрав Петербурга: Число вакцинированных в больницах будет расти

В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что в период с 1 по 15 ноября в Госпиталь для ветеранов поступило 1 404 пациента с ковидом, среди которых 289 человек ранее сделали прививку. Половина из них поставили только первый компонент. Трое привитых находились в реанимации.

В этот же период в Покровскую больницу госпитализировали 700 петербуржцев с коронавирусом. Из этого числа привитыми оказались 137 человек. В период между первой и второй прививкой заразились 50%. Ни один из них не был помещен в реанимацию.

В больнице Святого Георгия находятся 663 петербуржца с ковидом, из которых 156 вакцинировались. 130 пациентов прошли полный цикл вакцинации. Четыре из них оказались в реанимации. Скончался один пациент, который привился в феврале этого года.

В целом, привитые горожане болеют легче и реже умирают. Как правило, летальные случаи фиксируются среди пожилых людей с хроническими патологиями.

Как предупредили в комитете по здравоохранению, число привитых пациентов в больницах будет возрастать по мере увеличения числа вакцинированных.

Напомним: с 15 декабря работодатели начнут отстранять от работы непривитых петербуржцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей