Комздрав Петербурга: Число вакцинированных в больницах будет расти

Профессор Александр Редько, который последовательно выступает против вакцинации от коронавируса и сомневается в эффективности вакцин, основательно
Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил о том, что ни с помощью вакцинации, ни с учетом того, что в стране многие люди уже переболели, России
В ряде стран ЕС фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, несмотря на высокие темпы вакцинации. Как стало известно, 64,9% населения ЕС и
Академик РАН, известный российский экономист Сергей Глазьев снова поднял тему принуждения к вакцинации. По мере охвата населения прививками
О том, как может повлиять на человека препарат, который создан с помощью технологии рекомбинантной РНК, рассказал врач-терапевт и остеопат Кэрри
Специалист в области молекулярной биологии Ирина Якутенко выпустила видео, которое посвятила пандемии в Европе. Как она сказала, в Европе
В Санкт-Петербурге в конце октября состоялась медицинская конференция, на которой обсуждалась пандемия коронавируса и вакцинация. На этом мероприятии
Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин ответил на самые распространенные доводы против вакцинации препаратом Спутник V. Об этом
Минздрав РФ сообщил о том, какие побочные эффекты могут развиться у пациента после вакцинации. Так, зачастую это кратковременные реакции, которые
В межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» возмутились призывами увольнять с работы медиков-антиваксеров и навсегда лишать их
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