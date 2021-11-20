Петербуржцам обещают платить по тысяче рублей за помощь в уборке снега

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Петербуржцам обещают платить по тысяче рублей за помощь в уборке снега
Санкт-Петербург

Во время снегопадов жители Северной столицы России смогут не только сделать благое для города дело, приняв участие в уборке улиц от снега, но еще и заработать на этом. Однако расчет будет вестись не по схеме, которую предложил герой фильма «12 стульев», а по формуле «утром работа — вечером деньги».

Эксперимент, получивший название «дворник-шеринг», начнется уже в нынешнем сезоне. В Жилищном комитете проинформировали, что пилотным районом, где его планируется реализовать, выбран Калининский. Любой житель Северной столицы сможет поразмять мышцы на уборке снега, да еще и подзаработать.

Как рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий, за день можно получить до тысячи рублей.

Чтобы стать участником «дворник-шеринга», жителям города на Неве следует обращаться в районное жилищное агентство и городские ЖКС. Возможна подача заявления дистанционно.

Для помощи дворникам района на текущий момент планируется сформировать «снежный десант» из числа ста неработающих петербуржцев и пенсионеров. С ними будет заключаться договор подряда. Они будут очищать от снега придомовые территории, тротуары, дворы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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