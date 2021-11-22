В Роспотребнадзоре рассказали о проверке в школе №575 после массового заболевания учеников

В школе № 575 Приморского района Санкт-Петербурга, вероятно, произошло массовое отравление детей. По данному факту проводится проверка. Как сообщил источник в Роспотребнадзоре, в ряде учебных заведений существует угроза заражения детей кишечной палочкой. Поставкой питания там занимается «Фирма Флоридан».

О жалобах на массовое отравление стало известно 19 ноября, информация распространилась в классных чатах. Родители писали, что дети внезапно почувствовали себя плохо, поднялась температура, их тошнило и болел живот.

В тот день младшеклассникам дали на завтрак рисовую кашу, йогурт и бутерброд с сыром. На обед были вареная свекла с яйцом и растительным маслом, картофельный суп с горохом, а также куриное филе с макаронами.

Курица детям не понравилась – похоже, именно ей они и могли отравиться. Роспотребнадзор выдвинул несколько версий. По одной из них причиной ЧП могла послужить инфекция. О результатах говорить пока преждевременно.

Известно, что последняя плановая проверка «Фирмы Флоридан» в конце прошлого года выявила три крупных нарушения: компания не проводила санобработку оборудования, инвентаря и помещений в школьных столовых.

Это уже второе подобное ЧП в школах, где поставщиком является «Фирма Флоридан». Ранее за медицинской помощью обратились ученики гимназии № 85 Петроградского района.

В 2020 году на организацию питания в учебных заведениях Приморского района претендовал «Комбинат социального питания Красносельского района». Однако торги были аннулированы . Затем правительство Санкт-Петербурга провело их вновь, назвав победителем «Фирму Флоридан».

В начале прошлой недели был заключен под стражу экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков, его подозревают в нанесении ущерба городскому бюджету. Речь идет о тендере, победа в котором досталась «КСП Красносельский». Пресса связывает уголовное преследование чиновника с его борьбой за очищение рынка социального питания от коррупции и картелей.

Барабанщиков дал откровенное интервью, обвинив Смольный в проблемах сферы соцпита и раскрыв схемы незаконного обогащения чиновников. После этого к нему пришли представители правоохранительных органов, УСП подвергли обыску, а самого Барабанщикова задержали.

Добавим, ранее Инесса Захватова — жена одного из помощников губернатора Беглова Игоря Захватова работала в «Фирме Флоридан». Игорь Захватов является старшим сыном бывшего члена президиума петербургского отделения «Единой России» и близкого друга губернатора Александра Беглова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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