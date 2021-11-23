В Петербурге проезд на общественном транспорте подорожает на 5 рублей с января 2022 года

В Северной столице России в новом году подорожает проезд на общественном транспорте. Поездка на метро, а также в городских автобусах, троллейбусах, трамваях с января будет обходиться на 5 рублей дороже. По «Подорожнику» подорожание меньше - только четыре рубля.

Подорожание проезда на общественном транспорте было анонсировано правительством Санкт-Петербурга по окончанию совещания. Как следует из обнародованного сообщения, поездка на метро будет обходиться петербуржцам и гостям города на Неве в 65 рублей. За проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае придется выкладывать 60 рублей.

Впрочем, подчеркивают в Смольном, подорожание преимущественно затронет туристов. Большинство горожан его не особо ощутят.

Проезд для обладателей Единой карты петербуржца, наоборот, подешевеет.

«Оплата уменьшится на 4 рубля или 10,2% по сравнению с ценами 2021 года и составит 35 рублей. При использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит 31 рубль», - цитирует пресс-релиз Смольного «Фонтанка».

Для пользователей «Подорожника» метро будет стоить 45 рублей, а наземный транспорт - только 40. Сэкономить можно будет благодаря пересадочному тарифу «60 минут», но лишь с апреля.

По нему первая поездка на социальном маршруте наземного транспорта обойдется в 40 рублей, вторая - в 10 рублей, а третья и последующие будут бесплатными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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