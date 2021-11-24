Родители потребовали внести «Фирму Флоридан» в реестр недобросовестных поставщиков

Родители петербургских школьников продолжают высказывать недовольство работой комбината «Фирма Флоридан». Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях, а также сообщения с требованием сменить поставщика.

За последний месяц комбинат дважды оказывался в центре скандалов. Первый инцидент произошёл 19 октября в гимназии №85 Петроградского района, где несколько учащихся были вынуждены обратиться за помощью медиков. В ходе проверки в образовательном учреждении был выявлен ряд нарушений , однако о связи работы поставщика и ухудшения состояния детей в настоящее время информации нет.

Второй инцидент произошёл в минувшую пятницу, 19 ноября, в школе №575 Приморского района. В родительских чатах стали появляться сообщения о плохом самочувствии учеников начальных классов. Позже пресс-секретарь компании «Фирма Флоридан» заявил, что по факту данного инцидента проводится разбирательство, однако от огласки подробностей отказался.

Оба происшествия вызвали серьезное возмущение родителей петербургских школьников. Некоторые из них заявили, что уже пытались добиться смены обслуживающего комбината, однако безрезультатно.

«Мы ходим в другую школу. И тоже «Флоридан». И тоже были случаи. Хотели менять. Вроде дело шло к этому, но «что-то пошло не так» и нас снова кормит «Флоридан», - рассказала одна из матерей.

О проблемах в школах, в которых работает поставщик, сообщали и другие родители. В итоге некоторые из них потребовали внести комбинат в Реестр недобросовестных поставщиков.

«Пишите обращения и жалобы в администрацию СПБ, с приложением документов из больницы, Беглову, и директору школы. С такой организацией как Флоридан город должен расторгнуть контракты», - написал возмущенный родитель.

По мнению муниципального депутата Олега Кравцова, родителям следует сразу обращаться в надзорные органы, поскольку только так можно повлиять на качество школьной еды. Об этом он заявлял после появившихся в Сети фотографий якобы «супа с гусеницей» в лицее №419, обслуживаемом комбинатом «Кавалер».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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