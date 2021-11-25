В Петербурге врачи доказали безопасность вакцинации для диализных пациентов

Вакцинация «Спутником V» безопасна для пациентов, которые нуждаются в диализе. Об этом рассказали врачи клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), пишет газета «Известия ».

Пресс-служба вуза сообщила, что при заместительной почечной терапии можно вакцинироваться «Спутником V». Вакцинация, подчеркнули эксперты, для таких пациентов не только безопасна, но и поможет повысить уровень защиты от коронавирусной инфекции.

Было проведено исследование с участием 21 пациента в возрасте от 39 до 84 лет, которые получали терапию в виде гемодиализа на протяжении пяти с половиной лет. Ни один из них до участия в исследовании не болел коронавирусом.

Важно уточнить, в этом исследовании не участвовали пациенты, проходящие кортикостероидную или иммуносупрессивную терапию, а также имеют злокачественные новообразования или вторичный иммунодефицит.

В ходе исследования было установлено, что побочные реакции на «Спутник V» проявились у 30% вакцинированных. После второй дозы спустя две недели у пациентов взяли анализ крови, чтобы выявить количество антител IgG к S-белку коронавируса, а также изучить, появился ли у них клеточный иммунитет.

У 20 из 21 участников после вакцинации начали вырабатываться антитела, либо развился клеточный ответ на вакцину. За пять месяцев после вакцинации никто из участников исследования коронавирусом не заразился.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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