Вакцинированные петербуржцы в десять раз реже заболевают коронавирусом

Привитые люди намного реже болеют коронавирусом, и риск перенести заболевание в тяжелой форме вплоть до летального исхода для них в три раза ниже, чем у непривитых. Такой вывод сделала внештатный специалист по эпидемиологии комитета по здравоохранению Петербурга Мария Дарьина.

«Среди вакцинированных жителей Петербурга риск заболеть в десять раз ниже, чем среди невакцинированных»,- заявила она.

Эпидемиолог также сказала, что эти данные взяты из федерального ресурса граждан, заболевших коронавирусом, и федерального регистра вакцинированных.

Врач также сообщила, что в городе наметилась тенденция на снижение заболеваемости. На сегодня в Северной столице свободными остаются 25% койко-мест. Кроме того, уменьшилось число перепрофилированных коек в нескольких стационарах. То есть можно говорить, что четвертая волна эпидемии в городе идет на спад, сделала вывод Дарьина.

Согласно последней информации, вакцину от коронавируса получили 2,5 миллиона жителя города. Полностью привились 2,1 миллиона петербуржцев. В городе работают 179 стационарных прививочных пунктов и 50 мобильных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей