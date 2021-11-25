Вакцинированные петербуржцы в десять раз реже заболевают коронавирусом

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Вакцинированные петербуржцы в десять раз реже заболевают коронавирусом
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Привитые люди намного реже болеют коронавирусом, и риск перенести заболевание в тяжелой форме вплоть до летального исхода для них в три раза ниже, чем у непривитых. Такой вывод сделала внештатный специалист по эпидемиологии комитета по здравоохранению Петербурга Мария Дарьина. 

«Среди вакцинированных жителей Петербурга риск заболеть в десять раз ниже, чем среди невакцинированных»,- заявила она. 

Эпидемиолог также сказала, что эти данные взяты из федерального ресурса граждан, заболевших коронавирусом, и федерального регистра вакцинированных.

Врач также сообщила, что в городе наметилась тенденция на снижение заболеваемости. На сегодня в Северной столице свободными остаются 25% койко-мест. Кроме того,  уменьшилось число перепрофилированных коек в нескольких стационарах. То есть можно говорить, что четвертая волна эпидемии в городе идет на спад, сделала вывод Дарьина.

Согласно последней информации, вакцину от коронавируса получили 2,5 миллиона жителя города. Полностью привились 2,1 миллиона петербуржцев. В городе работают 179 стационарных прививочных пунктов и 50 мобильных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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