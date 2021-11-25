Вакцинированные петербуржцы в десять раз реже заболевают коронавирусом

Врач-микробиолог Ирина Макарова указала на необычную закономерность, связанную с вакцинацией против коронавируса. По словам эксперта, привитые
Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов оценил шансы на повторение японского ковид-чуда в России. В Японии в разгар очередной
Политолог Сергей Кургинян отреагировал на предложение группы врачей, выступающих за поголовную вакцинацию от коронавируса, устроить антиваксерам
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев считает, что вакцинация может спровоцировать коронавирус на
Врио директора департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время состоявшегося сегодня круглого стола признал, что
О риске вакцинации при высоком уровне антител рассказала доктор медицинских наук Наталья Калинина. Она сообщила, что в такой ситуации есть риск
В «красных зонах», куда противников вакцинации пригласили главные врачи 11 больниц страны, реально творится невообразимое и люди умирают, но причина
Комментируя открытое письмо медиков российских больниц, направленное публичным особам, выступающим против вакцинации от коронавируса, эпидемиолог
В Европе снова вводятся ограничения из-за COVID-19, а европейцы выходят на улицы протестовать против этого. Демонстрации против коронавирусных
Российские врачи возмущены планами властей возбуждать уголовные дела в отношении медиков, которые являются противниками вакцинации и открыто об этом
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