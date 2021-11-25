Самостоятельная организация питания в школе № 376 выиграла в качестве у частных комбинатов

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Самостоятельная организация питания в школе № 376 выиграла в качестве у частных комбинатов
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Победителем регионального этапа общероссийского конкурса «Лучшая столовая школы – 2021» стала школа № 376 Московского района Петербурга. Второе место заняла школа № 777 Приморского района. Оба учебных заведения теперь будут представлять Северную столицу на финальном этапе конкурса в декабре.

Руководство школы № 376 решило подойти к вопросу организации питания учеников не совсем привычным для Петербурга путем. Образовательное учреждение отказалось от услуг аутсорсинга и перешло на самостоятельное производство школьных обедов. Благодаря этому качество еды в столовой школы № 376 заметно улучшилось, а администрация может контролировать все этапы приготовления. Причиной такого решения мог стать тот факт, что антимонопольным ведомством в 20016-2018 годах была выявлена серия картельных сговоров на рынке соцпитания. 

Последний раз школа сотрудничала со сторонним поставщиком в 2017 году. Тогда учебное заведение получало провиант для детей от городского комбината «Юность». На данный момент предприятие находится в стадии банкротства.

Нынешний директор «Юности» Ирина Копилец рассказала, что прошлое руководство имело тесную связь с крупными частными поставщиками и добивалось закрытия производства ради продвижений интересов «частников» в южных районах. В результате основным кредитором городского предприятия стала «ТЗБ «Петроградская».

Питание в школу № 777, получившей на конкурсе второе место, поставляет комбинат «Фирма Флоридан», не раз фигурировавший в скандалах с отравлениями детей. На днях СМИ сообщили о возможном случае отравления в школе № 575, которую также обслуживает «Флоридан». Некоторым детям понадобилась медицинская помощь. Сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку по данному инциденту. Ранее похожий случай произошел на еще одном объекте, который обслуживает комбинат - гимназии № 85 Петроградского района.

Кроме того, «Фирма Флоридан» неоднократно уличалась в картельных сговорах с целью победы на торгах. По данным УФАС, общая сумма контрактов, полученных участниками картелей, превышает два миллиарда рублей. На данный момент комбинату грозит штраф в размере до 350 миллионов рублей, однако «Флоридан» использует различные механизмы в попытках отсрочить их выплату.

Ранее СМИ предположили, что «Фирма Флоридан» является одним из интересантов уголовного преследования экс-главы Управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова, который раскритиковал обстановку в сфере соцпитания, а также указал на причастность чиновников районных администраций к коррупционным сговорам с частными комбинатами. Как удалось выяснить журналистам, бывшая работница «Флоридана» Инесса Захватова – жена одного из спецпредставителей губернатора Александра Беглова. Также в СМИ не исключают, что в давлении на Барабанщикова заинтересован и сам градоначальник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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