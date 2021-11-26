Комздрав Петербурга отказался предоставить статистику по летальности среди вакцинированных

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Комздрав Петербурга отказался предоставить статистику по летальности среди вакцинированных
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Комитет по здравоохранению Петербурга отказался раскрывать статистику по летальным исходам среди вакцинированных от коронавируса. В ведомстве не смогли подтвердить информацию о количестве смертей, которую 13 ноября сообщил главврач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий. В Комздраве объяснили свою позицию тем, что не ведут сбор данных о том, как переносят заболевание вакцинированные и непривитые пациенты городских стационаров.

В комитете посоветовали обратиться за такой статистикой в Росстат, где ведут учет демографических показателей.

Сам Комздрав собирает оперативную информацию с целью принятия управленческих решений. В ведомстве заявили, что эти данные требуют ретроспективного анализа и верификации. Известно, что 18 ноября Комитет по здравоохранению обнародовал данные по трем городским стационарам о количестве привитых пациентов. Там также сообщили о количестве привитых больных и количестве пациентов, которые не успели пройти полный курс вакцинации. Также был подтвержден один летальный случай.

Наряду с этим в ведомстве заявили, что по мере роста числа вакцинированных в Петербурге количество привитых пациентов в больницах будет увеличиваться. При этом в ведомстве подчеркнули, что даже пожилые люди с хроническими заболеваниями благодаря вакцинации переносят болезнь легче и редко умирают. Ранее главврач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий заявил, что прививка даже одним компонентом вакцины снижает риск смерти в 12 раз, пишет Фонтанка. А через три недели после вакцинации у людей в возрасте до 60 лет шанс не заразиться увеличивается до 17,5 раза. Риск осложнений у привитых снижается в 3 раза в случае заражения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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