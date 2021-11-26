Количество заболевших COVID-19 в Петербурге растет, а меры Беглова эффекта не дают

Оперштаб Санкт-Петербурга опубликовал новую статистику по количеству заболевших COVID-19 за сутки. Согласно данным, коронавирусом заразились 1704 петербуржца, что на 166 человек больше, чем днем ранее.

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Северной столице остается одной из наиболее неблагоприятных в России. В настоящее время в петербургских стационарах проходят лечение 5984 человека. В реанимации находятся 595 человек, из них 306 подключены к аппаратам ИВЛ. При этом городской комитет по здравоохранению продолжает сокращать коечный фонд, несмотря на рост заболеваемости.

Отмечается, что администрация губернатора Петербурга Александра Беглова уделяет недостаточное внимание вакцинации населения отCOVID-19. Согласно сообщениям информационных источников, темпы вакцинации в городе остаются невысокими. При этом СМИ уже уличали губернатора в оперировании завышенными данными. Предполагается, что глава города пытался уменьшить градус критики в свой адрес из-за провала кампании по иммунизации населения от коронавирусной инфекции.

В целом же рейтинг Беглова продолжает падать , что связано с непоследовательной политикой властей города в области профилактики распространения COVID-19.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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