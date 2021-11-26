Ненужный мост за 27 млрд рублей планируют построить за счет петербуржцев

Новый Большой Смоленский мост через Неву, анонсированный Смольным, должен соединить два спальных квартала Петербурга. В этой связи горожане задаются двумя вопросами: почему он так дорого стоит и нужен ли он в принципе.

Официальная версия внезапной необходимости в переправе (проект пролежал в столе около 60 лет) – разгрузка других мостов. Предположительная длина - 480 метров с единственной развязкой на Октябрьскую набережную. Но чтобы уменьшить трафик на остальных дорогах, ее пропускной способности не хватит. А в часы пик с небольшими пробками обеспечивает и Большой Обуховский.

Ответ на вопрос, почему выбран именно это место для строительства переправы, можно найти на сайте Setl Group. Именно она занимается проектировкой моста. В планах компании построить три жилищных комплекса. Расположатся они по разным берегам Невы, напротив задуманного моста. А соединяющий их мост позволит увеличить ценник на квартиры.

При этом совсем рядом планируется перебросить еще один мост, соединяющий Фаянсовую и Зольную улицы – он есть в приблизительном плане Восточного скоростного диаметра.

Нужно ли столько переправ на одном пятачке, вопрос спорный. Зато понятно, что в значительном плюсе остается девелопер. Пока он будет строить дорогой ЖК, который принесет большую чистую прибыль, Большой Смоленский мост заберет из бюджета (то есть из кошельков петербуржцев) 25 – 27 млрд рублей.

Отметим, что в свое время вантовый мост Бетанкура обошелся Санкт-Петербургу всего в 8,6 млрд рублей, хотя длина его составляет километр, а развязок в разы больше. Потратиться пришлось и на сложную S-образную форму моста.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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